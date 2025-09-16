Истребители F-22 Raptor доминируют в воздухе благодаря непревзойденной маневренности, невидимости и современным датчикам.
Они остаются лидерами в современной войне, пишет Wion. Ресурс рассказал о 7 вещах, на которые способен этот истребитель, но которые не под силу другим самолетам.
Маневренность благодаря векторному тяговому управлению
F-22 может перемещать сопла двигателя, чтобы направлять тягу туда, где это необходимо. Такая возможность позволяет ему выполнять крутые повороты и внезапные изменения направления. Другие самолеты на это не способны. Поэтому пилоты "Рапторов" имеют огромное преимущество в воздушных боях.
Стелс, выходящий за пределы радиолокационного обнаружения
Специальная форма и покрытие этого истребителя уменьшают отражение радиолокационных сигналов. Кроме того, внутренние отсеки содержат вооружение, чтобы сохранить профиль F-22 чистым. Это помогает защитить его от обнаружения вражескими радиолокационными станциями.
Сверхзвуковой полет без форсажа
Истребитель F-22 может поддерживать сверхзвуковую скорость без использования форсажа. Такая возможность позволяет экономить топливо, перехватывать цели и уклоняться от врагов быстрее конкурентов.
Передовая технология объединения датчиков
Информация с нескольких датчиков объединяется, чтобы пилот имел четкое изображение поля боя в режиме реального времени. Благодаря этому летчик может обнаруживать угрозы до того, как его заметит враг. Это также позволяет беспрепятственно координировать действия с союзниками.
Маневренность и ускорение
Благодаря соотношению тяги к весу 1:1, истребитель F-22 может подниматься вертикально, быстро ускоряться, а также не терять контроль под экстремальными углами.
Возможность точного удара с большого расстояния
Хотя "Рапторы" являются истребителями для доминирования в воздухе, они также могут точно поражать цели на земле бомбами с большого расстояния. Кстати, точность атак обеспечивается бортовыми датчиками и программным обеспечением.
Постоянные модернизации
Истребители F-22 часто проходят модернизацию. На них устанавливают стелс-топливные баки, новые датчики и ракеты. Такие обновления позволяют "Рапторам" оставаться на передовой в борьбе с новыми угрозами.
Почему истребители красят в серый цвет
Замечали ли вы, что большинство современных истребителей окрашены в серый цвет? Его выбирали не случайно. Кроме маскировки он имеет еще ряд преимуществ.
В частности, современная краска для авиации содержит материалы, поглощающие радиолокационные волны, что существенно уменьшает вероятность обнаружения борта вражескими радиолокационными системами.