17 сентября - удивительная для Украины дата, богатая праздниками.

Знаменательный день 17 сентября 2025 года многое значит как для Украины, так и для всего мира. В нашей стране отмечается несколько официальных торжеств, а православные вспоминают четырех известных каждому верующему святых. Мы собрали самые важные сведения о том, какой сегодня праздник и какие с ним связаны народные обычаи.

Какой сегодня праздник церковный

Святых Вавила, Урвана, Еполония и Прилидиана чтят по старому православному календарю. Также вспоминается Богородичная икона "Неопалимая купина", которой молятся о защите дома от стихийных бедствий.

По новому стилю это очень важная дата. О том, какой сегодня церковный праздник, могли слышать даже далекие от религии люди. Называется он Вера, Надежда, Любовь и посвящается трем сестрам-мученицам, а также их матери Софии. В народе считается общим женским днем.

Какой сегодня праздник в Украине

В государственном календаре 17 сентября наступает День спасателя. Важность этой работы во время войны неоценима. Работники ГСЧС проявляют невероятное мужество и героизм, спасая людей из-под завалов.

Ещё один профессиональный праздник сегодня в Украине - День работника страхового рынка или День страховщика. Эти специалисты оценивают риск возникновения несчастного случая и помогают людям застраховать жизнь и имущество.

Третье молодое торжество - День усыновления. С ним поздравляют людей, которые стали приемными родителями и подарили семью сиротам.

В 2019 году на эту дату установили День безопасности пациентов, призванный повысить качество медицины в Украине.

17 сентября родились такие известные украинцы, как писатели Михаил Павлик и Михаил Коцюбинский, боксер Виктор Савченко и сотрудник СБУ, Герой Украині Владислав Бувалкин.

Какой сегодня праздник в мире

Именинники сегодняшней даты среди мировых знаменитостей - это математик Бернгард Риман, поэт Уильям Уильямс, певец Хенк Уильямс, писатель Кен Кизи.

Перечислим все международные праздники сегодня - День HR-специалиста, День музыки кантри, День ската.

Какой праздник 17 сентября в народе

В приметах эта дата описывается следующим образом:

птицы весело поют - к улучшению погоды;

чем ниже на деревьях сидят птицы, тем теплее будет в ближайшее время;

если утро пасмурное, то ждите дождливый октябрь.

В праздник сегодня у украинцев было принято чествовать женщин и выполнять их желания. Святым Вере, Надежде и Любви молились о женском счастье, здоровье детей. На стол готовят сытные мучные блюда: пироги, караваи, булки.

Хороший знаком считается немного поплакать и пожалеть себя - тогда до конца года не придется лить слезы.

Что нельзя делать сегодня

Чтобы женскому полу не навлечь беду, стоит воздержаться от тяжелого физического труда и рукоделия. Также совершенно не подходит сегодня праздник для строительства, ремонта, перестановки мебели. Для верующих под запретом, как и всегда, ругань, злоба, осуждение других.

