Суд в Одессе продлил содержание под стражей фигуранта "дела 2 мая" Долженкова

Приморский районный суд Одессы продлил меру пресечения в виде содержания под стражей еще на 2 месяца фигуранта дела о массовых беспорядках 2 мая 2014 года Сергея Долженкова, подозреваемого в сепаратизме и организации массовых беспорядков.

Как сообщили УНИАН в суде, соответствующее решение принято 13 ноября.

Арест Долженкова продлен до 12 января.

Вопрос по мере пресечения второму фигуранту – россиянину Евгению Мефедову – планируется рассмотреть на текущей неделе, на заседание из Киева должен прибыть его адвокат Валентин Рыбин.

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Как сообщила УНИАН координатор общественной комиссии «Группа 2 мая» Татьяна Герасимова, мера пресечения Долженкову (прозвище «Капитан Какао») продлена в рамках предъявленного подозрения в сепаратизме (2 ст. 110 УК Украины – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

«Он и Мефедов были задержаны в зале Ильичевского городского суда 18 сентября после оглашения оправдательного приговора всем фигурантам. Ночью 19 сентября в зале Киевского райсуда Одессы им обоим была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», - напомнила Герасимова.

Она добавила, что 11 октября им было предъявлено еще одно подозрение – по ч. 2 ст. 109 (Действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти) и ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины. В связи со вторым подозрением тот же Киевский районный суд санкционировал им еще одну меру пресечения в виде содержания под стражей.

Позже оба дела были объединены в одно производство, а защитники подозреваемых оспорили избрание меры пресечения.

«8 ноября Апелляционный суд Одесской области отменил решение Киевского суда о заключении Долженкова и Мефедова под стражу, но вынес собственное определение, согласно которому фигуранты должны были остаться в СИЗО до 17 ноября», - пояснила Герасимова.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября Ильичевский городской суд признал невиновными подозреваемых по делу о массовых беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе. В тот же день в Черноморске двоим оправданным судом фигурантам дела – украинцу Сергею Долженкову и россиянину Евгению Мефедову сообщили о подозрении в сепаратизме. Позднее были выдвинуты дополнительные подозрения.

Прокуратура Одесской области обжаловала оправдательный приговор.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.

На скамье подсудимых находились 19 фигурантов, 5 из которых содержались в СИЗО. Еще один фигурант, Владислав Ильницкий, в августе сбежал в Российскую Федерацию.