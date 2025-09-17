Многие люди допускают ошибку в написании имени и отчества.

Имя "Николай" греческого происхождения, переводится как "победитель народов". На украинском языке звучит как "Миколай", однако не всегда. Узнайте, в каких случаях Николай - это не Микола, и как правильно говорить по-отчеству - Миколаєвич или Миколайович.

Миколаєвич чи Миколайович - какой вариант правильный

Во-первых, стоит понимать, что греческое имя Николай переводится на украинский как "Микола", только если звучит в именительном падеже. Однако если вы обращаетесь к человеку или зовете его, тогда имя будет звучать иначе. По данным сайта Словник UA, правильный вариант - "Миколо". В русском языке ничего, кроме интонации, не меняется при обращении к мужчине с таким именем, а вот в украинском языке не только произносится, но и пишется иначе.

Отсюда возникает следующая дилема о том, как правильно писать Николаевич - Миколайович или Миколаєвич. В литературном украинском языке существует только один правильный вариант - первый. Соответственно, если речь идет об отчестве мужчины, то он Миколайович, если женщины, то она Миколаївна. Иногда в разговорной речи можно встретить вариант "Миколаєвич", но с точки зрения филологии, это не совсем верно.

Интересно, что в украинском языке получается небольшой, на первый взгляд, диссонанс - имя Микола, а отчество Миколайович, а не Миколович. Образовательный онлайн ресурс "Літературне місто" на своем сайте опубликовал статью, где четко сказано, почему так произошло. По их словам, когда-то в литературном украинском языке действительно была распространена форма имени Николай как "Миколай", в угоду церковнославянскому варианту, так и появилось идентичное отчество. Однако со временем форма имени изменилась, вместо Миколая стал Микола, но отчество в прежнем виде осталось.

Интересно, что по данным портала "Рідні", владельцев имени Микола более 950 тысяч человек, а Миколай - меньше 5 000. Это наглядно объясняет, какую форму используют сейчас чаще даже на официальном уровне.

