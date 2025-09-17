Благодаря искусственному интеллекту, вычисление сложной задачи будет длиться 6 часов, а не 2560 часов, как раньше.

Ученые из Лос-Аламосской национальной лаборатории и Университета Нью-Мексико разработали платформу искусственного интеллекта, которая помогает справиться с одним из самых сложных вычислений в физике, пишет Interesting Engneering.

Платформа называется THOR, она вычисляет конфигурационный интеграл. Это тяжелое уравнение, которое описывает взаимодействие частиц внутри материалов. Суть интеграла в том, чтобы найти количество возможных вариантов сочетания частей. Можно сравнить это со сложным набором Lego со многими деталями, и нужно найти все варианты сочетания деталей между собой.

Обычно подсчеты длились слишком долго - недели и месяцы непрерывного поиска ответа, занимая 2560 часов. Искусственный интеллект THOR ускоряет вычисления этого уравнения до 6 часов - и это беспрецедентная скорость, которая экономит суперкомпьютерам недели времени. В результате ученые могут точнее прогнозировать поведение металлов и кристаллов в экстремальных условиях.

Конфигурационный интеграл, несмотря на его чрезвычайно трудное решение, очень важен для физиков. Это ключевой элемент для прогнозирования поведения материалов с точки зрения их прочности, стабильности и способности меняться в экстремальных условиях. В частности, это важно в металлургии, в отраслях использования материалов под высоким давлением, аэрокосмической техники, энергетики и тому подобное.

"Искусственный интеллект THOR решает эту проблему, используя математику тензорных сетей. Он сокращает недели работы суперкомпьютера до секунд, превращая вычисления в эффективный и точный процесс. Это как реорганизовать Lego в аккуратные цепочки", - говорится в статье.

Ученые говорят, что искусственный интеллект сохраняет точность, будучи до 400 раз быстрее, чем компьютерные моделирования.

Последствия этого исследования могут быть далеко идущими. Быстрее и точнее моделирование может ускорить открытие новых сплавов, продвигать технологии чистой энергии и укрепить аэрокосмические и электронные материалы.

