Ольга призналась, что теперь у нее другие взгляды на отношения с мужчинами.

Украинская певица и ведущая Ольга Горбачева, которая ранее объявила о разводе с продюсером Юрием Никитиным, заговорила о личной жизни.

В частности, артистка отметила, что долгое время посвящала себя только мужу. Однако сейчас решила изменить свою позицию и пока не спешит начинать новые отношения.

"Я пока не знаю другой концепции, кроме как посвящать себя мужу. Когда я ее усвою, тогда, может, у меня снова произойдут отношения. А пока есть шанс попасть в ту же самую историю, зачем в нее попадать? Научись концепции посвящать жизнь себе, и тогда другие захотят посвятить ее тебе", - написала Ольга в своем Instagram.

Видео дня

К слову, летом этого года исполнительница объявила о разводе с Юрием Никитиным. Инициатором завершения отношений была Ольга. Пара прожила в браке девять лет и воспитывает двоих дочерей: 20-летнюю Полину и 11-летнюю Серафиму.

Напомним, ранее Ольга Горбачева сделала заявление после развода с Юрием Никитиным.

Вас также могут заинтересовать новости: