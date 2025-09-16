До 20 века в районе Рок-Крик было добыто 65 метрических тонн сапфиров.

Пока в Австралии искатели добывают золото, в Соединенных Штатах Америки бушует "синяя лихорадка". Там, как утверждается, сапфиры буквально прорастают из земли.

Но на деле все немного иначе, пишет Eco News. Примерно 3000 акрами земли с залежами сапфиров в районе Рок-Крик (штат Монтана) владеет Potentate Mining LLC. Этот район исторически является местом добычи полезных ископаемых. И добыча там отличается от того, как это происходит в других местах, сказано в материале. В Рок-Крик применяются поверхностные методы, в том числе с использованием селевых потоков.

Большая часть добываемого материала представляет собой смесь песка, камня и гравия. Лишь небольшая часть этой массы содержит драгоценные камни более высокого качества.

Видео дня

"В настоящее время сапфиры добываются с помощью современных технологических процессов, которые включают в себя термическую обработку и обработку без нагрева. Поскольку большинство минералов в природе не имеют цвета, востребованного на рынке, термическая обработка позволяет изменить цвет добытых камней на желаемый", – сказано в материале.

Примечательно, что до 20 века в районе Рок-Крик было добыто 65 метрических тонн сапфиров. Но теперь, с учетом новых методов добычи, которые компания начала применять 2014 году, годовые показатели стали более низкими. Всего было добыто сотни килограммов необработанного сапфира.

Хотя в Монтане действительно добывают сотни килограммов сапфиров ежегодно, заявления о том, что они буквально "прорастают" из-под земли каждый час, вряд ли стоит воспринимать всерьез, акцентируют авторы. Если верить в миф о добыче 256 тонн сапфиров за час, на выходе в день добывали бы 6 тысяч тонн этих драгоценных камней.

"Реальность "синей лихорадки", охватившей жителей Монтаны, безусловно, верна, поскольку ювелиры по-прежнему интересуются практикой Potentate Mining. Ответственные методы добычи полезных ископаемых – вот причина, по которой эти камни сияют ярче", – добавляют в материале.

Добыча полезных ископаемых

В океане растворены тысячи тонн золота. Оно содержится в каждом литре морской воды, но его не добывают.

Ученые объясняют, что в морской воде золото присутствует не в виде песчинок чистого металла, а как химическое соединение с хлоридом. Поэтому оно не оседает на дне. Для того, чтобы получить 1 грамм чистого золота, нужно переработать 100 миллионов тонн морской воды.

Вас також можуть зацікавити новини: