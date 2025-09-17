В Украине объявлен І уровень опасности.

В Украине на среду, 17 сентября, объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, сегодня в ряде обалстей пройдут значительные дожди. В частности, І уровень опасности объявлен в:

Винницкой,

Киевской,

Черкасской,

Кировоградской,

Одесской областях.

Также на Николаевщине осадки начнутся уже к вечеру.

Погода в Украине 17 сентября

В среду в Украине будет преобладать облачная погода с прояснениями.

По всей Украине, кроме востока, юго-востока и Сумщины, ожидаются умеренные дожди. В Винницкой, Киевской, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях прогнозируют значительные дожди, местами грозы.

Ветер будет 5-10 м/с. Температура днем составит +20°...+25°, в западных, большинстве северных и Винницкой областях похолодает до +15°...+20°. В Карпатах максимум +9°...+14°.

Напомним, на завтра в Украине также введена желтая опасность. На юге, а также в ряде центральных обалстей ожидаются дожди и ветер с порывами до 15-20 м/с.

