Сегодня в столице ожидается ухудшение погоды.

В Киеве на сегодня, 17 сентября, объявили повышенный уровень опасности из-за непогоды. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, сегодня днем в столице ожидается значительный дождь. Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий", - предупреждают синоптики.

В целом на Киевщине сегодня будет облачно с прояснениями. Ночью умеренный, днем значительный дождь. Ветер 5-10 м/с. Температура по области +15°...+20°, в Киеве термометры покажут +15°...+17°.

В ближайшие дни жителей Киевской области и столицы ждет изменение погоды: станет прохладнее и пройдут дожди. Об этом информирует Украинский гидрометцентр.

С сегодняшнего дня, 17 сентября, на территорию региона с запада переместится атмосферный фронт, который принесет долгожданные осадки разной силы. Ночью дожди будут умеренными, а днем местами возможны интенсивные осадки.

18 сентября количество осадков уменьшится, а уже 19-20 сентября прогнозируется возвращение сухой и более стабильной погоды.

Ветер в эти дни усилится и постепенно изменит направление. Температура ночью будет оставаться относительно постоянной: по области ожидается +7°...+13°, в Киеве +10°...+13°. Днем ситуация будет более изменчивой: 17-18 сентября столбики термометров опустятся до +16°...+21°, после этого температура снова пойдет вверх, и особенно ощутимое потепление прогнозируется на 20 сентября.

