Среди счастливчиков и те, кто родился 1 числа любого месяца.

Нумерология – это интересная давняя теория, которая считает, что дата рождения может влиять на черты характера и жизненный путь человека. В частности, числа имеют влияние и на достижение успеха.

Нумерологи говорят, что в определенные даты рождаются личности, которые от природы всегда на шаг впереди конкурентов. Они достигают успеха во всем, за что берутся, пишет The Daily Jagran.

Рожденные 1, 10, 19, 28 числа

Те, кто родился в эти дни, являются прирожденными лидерами, говорят нумерологи. Эти люди имеют талант видеть более широкую картину и устанавливать высокие стандарты как для себя, так и для других. К тому же, они всегда ищут новые возможности и прокладывают новые пути, что позволяет им оставаться впереди.

Рожденные 3, 12, 21, 30 числа

Рожденные в эти даты личности обладают ярким воображением и изобретательным умом. Они умеют видеть потенциал в том, что другие видят как препятствие. Благодаря своей энергии они думают на опережение и часто придумывают уникальные методы решения проблем. Эти люди часто преуспевают в творческих областях, таких как дизайн, коммуникации или искусство.

Рожденные 5, 14, 23 числа

Эти люди смелые и рискованные. Они хорошо приспосабливаются к изменениям и лучше всего работают в динамичной среде. Нумерологи говорят, что благодаря своей смелости и гибкости рожденные в эти дни люди могут оставаться впереди. Они также смело используют возможности, которые встречаются на их пути.

Рожденные 9, 18, 27 числа

Нумерологи называют этих людей абмициозными. Считается, что они обладают сильным чувством лидерства и непоколебимой волей к успеху.

"Они могут оставаться впереди, видя выгодные возможности и идя на обдуманные риски благодаря своему предпринимательскому духу", – говорится в материале.

