В августе украинцы больше покупали автомобили из США. Так, за прошлый месяц приобретено почти 5,1 тысячи подержанных легковушек, что на 6% больше, чем в июле.

Об этом сообщает портал "Укравтопром".

При этом отмечается, что почти половина ввезенных из США авто, а это 46%, - электромобили. Чуть меньшую долю, а это 40%, заняли бензиновые авто. Что касается гибридов, то на них приходится 7%, на дизельные авто - 4%, а на авто с ГБО - 3%.

Отмечается, что средний возраст "американцев" с пробегом, пополнивших украинский автопарк в августе - 5,3 года.

ТОП-5 подержанных авто из США:

Tesla Model Y - 812 единиц;

Tesla Model 3 - 639;

Ford Escape - 383;

Nissan Rogue - 263;

Tesla Model S - 239.

Украинцы активно покупают авто из Китая, а предпочтение отдают электромобилям. Так, в августе приобретено 2424 единицы легковых авто, ввезенных из Поднебесной, что на 42% больше, чем в августе прошлого года.

Кроме того, эксперты What Car? назвали 10 лучших роскошных автомобилей с пробегом, которые можно купить на вторичном рынке в Великобритании менее чем за 13 550 долларов. При этом лучшим недорогим премиальным авто с пробегом признали BMW 5 Series в кузовах F10/F11, который выпускали с 2010 по 2017 год.

