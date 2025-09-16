Ближайшее затмение состоится уже 21 сентября.

Карма обычно ассоциируется с чем-то негативным - мол, все плохое возвращается бумерангом. Но она работает и в другую сторону, поэтому добрые поступки и правильные решения способны привлечь положительные изменения.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

По данным Your Tango, именно это происходит сейчас с тремя знаками Зодиака, которым открывается шанс получить настоящее вознаграждение от Вселенной. Это может быть новая работа, неожиданные возможности или даже новая любовь. Конечно, все не упадет с неба в одно мгновение, но именно сейчас каждый шаг в правильном направлении может принести щедрые плоды.

Рыбы

Рыбы сейчас буквально купаются в волне положительной энергии. Астрологи уверяют, что на этом этапе вероятны существенные изменения в карьере: повышение, поднятие авторитета, внимание к вашим проектам или даже рост влияния в соцсетях или местном сообществе. Это настоящий шанс показать себя миру.

В то же время период усиливает креативность, поэтому возможны идеи или прорывы, которые способны открыть путь к большему достатку, чем вы могли себе представить. Важно не останавливаться.

Дева

Для Дев хорошие изменения коснутся сферы чувств. Если в последнее время ваша личная жизнь казалась застывшей, то теперь она выходит на передний план. Это касается и тех, кто уже в отношениях, и тех, кто еще один. Для пар наступает период обновления, для одиноких - шанс встретить человека, с которым все может сложиться надолго.

Астрологи отмечают, что новый роман, начатый в ближайшие недели, имеет большие шансы стать серьезным и длительным. Поэтому не стоит сидеть сложа руки - если ищете свою половинку, сейчас идеальный момент, чтобы выйти навстречу судьбе.

Близнецы

У Близнецов заметнее всего изменения произойдут в сфере публичности и карьеры. Именно сейчас появляется возможность получить долгожданную должность или неожиданно стать в центре внимания, даже в формате хайпа в интернете.

Все это продлится до солнечного затмения 21 сентября, поэтому время использовать этот шанс с максимальной пользой. Стоит работать над имиджем, совершенствовать навыки и быть готовыми принять то, что вам готовит Вселенная. Даже если кажется, что ситуация застыла, именно сейчас хорошие изменения уже движутся в вашу сторону.

Напомним, ранее астролог предупредил, что в этом месяце могут произойти кардинальные изменения в жизни четырех знаков Зодиака.

