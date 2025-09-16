Многие люди страдают от дефицита магния, но даже не подозревают об этом.

Магний необходим для здоровья костей, работы мышц и поддержания кровяного давления, но многие люди испытывают его дефицит. Хотя миндаль является хорошим источником магния - 76,5 миллиграммов на унцию, некоторые продукты содержат его еще больше.

Издание Very Well Health выяснило, что нужно есть при недостатке магния.

Тыквенные семечки

Одна унция жареных тыквенных семечек, а это примерно 28 грамм, обеспечивает 37% суточной нормы (СН) магния. Тыквенные семечки также являются важным источником железа, цинка и растительного белка.

Киноа

Киноа - это цельное зерно, богатое магнием, которое обеспечивает 28% СН. Выбор цельного зерна, такого как киноа, вместо рафинированных углеводов, как белый рис, помогает обеспечить организм витаминами группы B и E, железом, цинком и клетчаткой.

Семена чиа

Семена чиа обеспечивают 26% суточной нормы магния. Кроме того, эти семена богаты клетчаткой, антиоксидантами и противовоспалительными омега-3 жирными кислотами.

Бразильские орехи

Хотя бразильские орехи известны своим содержанием селена, они также содержат впечатляющее количество магния, обеспечивая 25% суточной нормы в одной унции. Эти орехи также богаты медью и являются хорошим источником витамина Е, тиамина, цинка и марганца. Также они богаты как ненасыщенными, так и насыщенными жирами.

Эдамаме

Соевые продукты, как эдамаме, содержат значительную часть суточной нормы магния - 24%. Соевые бобы также богаты белком и клетчаткой, что делает их сытным перекусом с преимуществами для питания и контроля веса.

Скумбрия

Хотя скумбрия может быть не так популярна, как другие жирные сорта рыбы, как лосось, она содержит 20% суточной нормы магния в порции весом 85 г. Скумбрия также богата витамином D и содержит омега-3 жирные кислоты и другие питательные вещества, как витамин B12 и селен.

Кешью

Кешью - полезный для сердца и богатый магнием перекус, содержащий 20% суточной нормы. Они также содержат белок, полезные для сердца жиры, медь, цинк и железо.

Амарант

После приготовления это древнее зерно обеспечивает около 38% суточной нормы на 1 чашку. Более того, амарант содержит больше белка и клетчатки, чем его аналоги, такие как коричневый рис. Он также не содержит глютен и богат другими важными витаминами и минералами.

Шпинат

Листовые зеленые овощи - основной источник магния, а шпинат обеспечивает 19% суточной нормы. Шпинат также содержит фолиевую кислоту, железо, кальций, витамины C и E, витамины группы B и калий.

В свою очередь диетолог Мэгги Мун уточнила:

Магний выполняет множество функций в организме и необходим для энергетического обмена, работы мышц, формирования костей, регулирования кровяного давления, контроля уровня сахара в крови, здоровья иммунной системы и многого другого.

