В списке есть и мини-сериалы.

Стриминговый гигант Netflix обновил рейтинг самых популярных проектов среди украинских зрителей.

На этот раз в списке оказались и громкие сериалы, и драматические истории, и триллеры, от которых невозможно оторваться. Вот топ-10 на сегодня:

1. Уэнздей

История о харизматичной Уэнздей Аддамс, которая попадает в академию "Невермор" и оказывается в центре жутких тайн. Атмосфера готики, черный юмор и остроумные диалоги сделали сериал мировым хитом.

2. Цена красоты

Судьба экзотической танцовщицы меняется, когда она встречает богатую и проблемную семью, которая стоит за империей красоты и преступной схемой.

3. Мертвые девушки

Драматическая история о сестрах Баладро, которые в Мексике 1960-х годов построили империю публичных домов, а затем превратились в безжалостных убийц, чтобы сохранить свою власть и бизнес. Сериал основан на романе Хорхе Ибаргуенгойтиа.

4. Моя жизнь с мальчиками Уолтер

Трогательная семейная история о подростке, которая находит неожиданную поддержку в семье Уолтеров. Сериал исследует темы дружбы, любви и поиска своего места в жизни.

5. Заложник

Муж британского премьер-министра похищают. Президент Франции начинает получать угрозы. Оба политика оказываются перед невозможным выбором.

6. Две могилы

Исчезновение двух юных девушек потрясает тихий городок на побережье моря. Охваченная горем бабушка рискует всем, чтобы раскрыть правду и отомстить за преступление.

7. Неукротимый

Криминальный мини-сериал рассказывает о специальном агенте Тернере, который расследует убийство женщины в национальном парке Йосемити. Расследование заставляет его столкнуться не только с тайнами дикой природы, но и с призраками собственного прошлого.

8. Резиденция

Криминально-детективная драма, действие которой разворачивается в стенах Белого дома. Когда там происходит жестокое убийство, следствие открывает серию интриг, заговоров и скрытых игр.

9. Сирены

Черная комедия о власти, классе и женских отношениях, которая разворачивается во время взрывного уикенда в роскошном поместье на побережье. Главная героиня, Девон, отправляется на поиски своей сестры Симоны, которая попала под влияние своей богатой и манипулятивной начальницы Микаэлы.

10. Король Волк

Анимационный фэнтезийный сериал, который рассказывает о Дрю Ферране, 16-летнем парне, который открывает в себе оборотня и осознает, что он является наследником престола королевства, которым правят деспотические Лорды-Левы.

