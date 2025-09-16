По словам Храпчинского, внутри украинская ракета интереснее, чем можно себе представить.

Украинская ракета "Фламинго", появление которой наделало много шума, несмотря на свою относительную простоту, еще может модернизироваться и стать одного уровня с американской дозвуковой крылатой ракетой "Томагавк". Такое мнение на "Фабрике новостей" высказал авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

В частности его попросили прокомментировать, что такое "Фламинго", производство которой представители определенной отрасли назвали "гаражным" в том смысле, что такое оружие не удастся масштабировать.

"Это на самом деле очень интересная ракета. Она - очень интересное технологическое решение... Она будет эффективной ракетой, если не будет мешать, я бы так сказал. Потому что я вижу - это дешевое, но качественное решение. И, безусловно, тонну (полезную нагрузку - УНИАН) донести - это же, пожалуй, важнее, что нам надо", - сказал эксперт.

По его словам, то, что мы сейчас видим, это развитие производственных мощностей. Эксперт напомнил, что из-за санкций Россия начала производить много комплектующих для своего вооружения на собственных заводах, поэтому Силам обороны Украины нужно увеличивать свои возможности по ударам по территории РФ. В частности, по ее производственным мощностям, которые работают на нужды войны.

Для таких ударов, отметил специалист, 150 кг взрывчатки, которую может нести ударный дрон, недостаточно:

"Здесь нужно искать что-то свыше 500 кг. Западные партнеры нам ничего не добавляют, но предоставляют возможность строить такие решения".

Храпчинский объяснил: официально обнародованные фото "Фламинго" - это одно, но то, что находится внутри этой ракеты - гораздо интереснее и качественнее, чем то, что показали.

Он добавил, что "Фламинго" - конечно, не американский "Томагавк", который может менять цель во время выполнения боевой задачи, но она может стать таковой.

"Композитные материалы, появление своего собственного двигателя и т.д. - все это впереди. Но нам надо чем-то бить по территории России. Давайте начнем уже бить. И здесь понятно, что нужно будет нагружать ПВО врага. Но одно - запускать 100 ударных беспилотников и одну ракету с тонной полезной нагрузки, а другое дело - просто запускать 100 ударных беспилотников, которые могут выполнить какую-то задачу", - подчеркнул Храпчинский.

Ракета "Фламинго" - что известно

Напомним, в августе украинский производитель Fire Point представил FP-5 Flamingo - большую тяжелую крылатую ракету, способную нести до 1150 кг боевой нагрузки на расстояние до 3000 км. Говорилось, что компания может производить по одной ракете в день.

Научный сотрудник Oslo Nuclear Project (ONP) и внештатный исследователь программы Transatlantic Defense and Security Центра анализа европейской политики (CEPA) Фабиан Хоффманн считает, что эти ракеты, хотя и легче и менее вооружены по сравнению с большими западными аналогами, имеют большую скорость и грузоподъемность и, самое главное, не ограничены западными требованиями по целеуказанию. По его словам, "Фламинго" предвещает неприятности для России.

В то же время эксперт по военной контрразведке Михаил Притула назвал особенности новой ракеты "Фламинго". Он считает, что заявленные характеристики этой ракеты являются вполне достижимыми.

"Например, аналогичные ракеты Х-101, они имеют дальность полета почти 5 тысяч километров. Это не фантастическая дальность, однако она является нормальной. Главное в этом деле - это точность попадания. Также она должна уметь маневрировать не только на большой, но и на малой высоте и обходить системы противовоздушной обороны", - отметил Притула.

