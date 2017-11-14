В Киеве загорелась многоэтажка

В Киеве горит многоэтажка. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Отмечается, что пламя охватило квартиру на третьем этаже дома на Лесном проспекте, 15.

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По словам свидетелей, мужчина, который, скорее всего, является собственником квартиры, пытается самостоятельно эвакуироваться с балкона.

Причины возгорания и информация о пострадавших пока отсутствуют. На месте работают сотрудники ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, на Харьковщине во время пожара в бараке сгорел мужчина.