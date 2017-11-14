В Киеве парню проломили голову (видео)

ВНИМАНИЕ! Видео содержит шокирующие кадры! Не рекомендуется к просмотру людям со слабой психикой и беременным!

В столице на улице Королева, 9, парню пробили голову. Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев оперативный".

Читайте такжеНа Одесщине расстреляли сидевших на скамейке мужчин: один погиб, второй - в реанимации

"На Королева, 8, парню пробили голову. Его госпитализировали, но в реанимации он так и не пришел в себя", - говорится в сообщении.

Разыскиваются все, кто что-либо видел, так как парня нашли уже в таком состоянии.

Как сообщал УНИАН, в Одессе полицейскому выстрелили в голову, он в тяжелом состоянии находится в реанимации.