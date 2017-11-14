В Киеве парню проломили голову (видео)
11:22, 14 ноября 2017Происшествия
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Парень находится в реанимации, он так и не пришел в себя.
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В столице на улице Королева, 9, парню пробили голову. Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев оперативный".
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"На Королева, 8, парню пробили голову. Его госпитализировали, но в реанимации он так и не пришел в себя", - говорится в сообщении.
Разыскиваются все, кто что-либо видел, так как парня нашли уже в таком состоянии.
Как сообщал УНИАН, в Одессе полицейскому выстрелили в голову, он в тяжелом состоянии находится в реанимации.
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