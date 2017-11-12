В Одессе полицейскому выстрелили в голову: он в тяжелом состоянии в реанимации

В Одессе произошел резонансный инцидент с участием действующего и бывшего работника правоохранительных органов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник начальника одесской полиции Руслан Форостяк.

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«Вчера, в компании молодых людей, которые распивали спиртные напитки, возник конфликт, в результате один из них, действующий сотрудник, участковый, во внеслужебное время участвовал в событиях, с травмой головы находится в тяжелом состоянии в реанимации, врачи пытаются спасти ему жизнь, провели довольно сложную операцию», – говорится в сообщении.

По предварительным данным, полицейский получил ранение в результате выстрела из устройства отстрела травматического боеприпаса, что в народе зовется как травматический пистолет.

Другой, который оказался его кум, бывший работник, задержан в порядке ст. 208 УК Украины, также задержан еще один участник "пьянки".

Следствие по делу по признакам ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины ведет Прокуратура области.