Муж похитительницы ребенка в Киеве взорвался на шоу (видео)

Муж арестованной за кражу 2-месячного ребенка в Киеве Даяны Шаль Руслан Дитиняк прокомментировал ее поступок.

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Он возмущен такими действиями Даяны, говорится в эфире шоу "Говорит Украина" на одном из украинских телеканалов.

"С чего ты взяла, что можешь этого ребенка воспитать, если ты даже своего потеряла? И не сказала мне правду, а промолчала, украла ребенка... Даже самый плохой отец не переживет это..." - выразил недовольство муж похитительницы ребенка.

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Как сообщал УНИАН, Оболонский районный суд Киева избрал два месяца круглосуточного домашнего ареста для похитительницы младенца.

20 октября в Оболонском районе Киева была похищена полуторамесячная девочка в то время, когда ее отец забирал из детсада старшую дочь. С помощью видео с камер наблюдения правоохранители установили воровку ребенка. Злоумышленница следила за мужчиной с коляской, поскольку камеры зафиксировали ее по маршруту движения отца с ребенком. 21 октября полицейские задержали похитительницу и ее сожителя.