В США обокрали Макса Барских

В США обокрали украинского певца Макса Барских. Инцидент произошел с Максом Барских во время международного гастрольного тура с шоу "Туманы", пишет ТСН.

Так, в Лос-Анджелесе злоумышленники воспользовались отсутствием исполнителя (артист уже более двух лет живет на две страны - США и Украину) и угнали автомобиль с парковки жилого комплекса в районе West Hollywood, где певец арендует апартаменты.

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Момент незаконного завладения транспортным средством певца запечатлела камера видеонаблюдения.

Краденный спорткар Pontiac Solstice, который артист купил два года назад, преступники намеревались продать через Интернет, разместив объявление о продаже на одном из американских сайтов. Однако осуществить задуманное им помешала оперативная реакция полиции штата Калифорния.

Как сообщал УНИАН, ранее под Киевом ограбили дом футболиста "Динамо" Гусева. Дом "динамовца" ограбили пока он находился вместе с командой на выездном поединке Лиги Европы против "Янг Бойз".