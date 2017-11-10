В Киеве прорвало теплотрассу - улицу заливает горячей водой (видео)

Вечером 10 ноября в районе площади Космонавтов в Соломенском районе Киева прорвало теплотрассу. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Тамара Мирецкая и опубликовала видео.

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"Киев. Соломенский район, Площадь Космонавтов. Снова прорыв теплотрассы. Сейчас. 10.11.2017", - говорится в ее сообщении.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября в Киеве на вул. Эспланадной прорвало трубу с горячей водой. Всю улицу заполонил пар.