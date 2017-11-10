Очередное ДТП в Харькове: при столкновении двух маршруток пострадали десять пассажиров (фото)

В Харькове в результате столкновения двух маршруток пострадали 10 пассажиров, в том числе три ребенка. Об этом сообщил директор Департамента связей с общественностью и СМИ Харьковского горсовета Юрий Сидоренко на своей странице в Facebook.

Читайте такжеВозвращение на место кровавого ДТП: Зайцеву в цепях привезли из СИЗО в центр Харькова (видео)По его сведениям, столкновение автобусов "Богдан", которые ехали по маршрутам №302 и №278, произошло сегодня, 10 ноября, на Новоивановском мосту в Харькове.

Сидоренко отметил, что в результате столкновения в больницу скорой и неотложной помощи доставили 10 человек, в том числе трех детей в возрасте 8, 10 и 17 лет.

"Вроде тяжелых нет. Сейчас всех пострадавших осматривают", - написал Сидоренко.

В отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области подтвердили информацию о столкновении маршруток. По сведениям полиции, госпитализировали девять человек.