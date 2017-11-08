Второй фигурант кровавого ДТП в Харькове выступил с заявлением в суде: в меня въехал Lexus

В Киевском райсуде Харькова четвертый час продолжается заседание по избранию меры пресечения второму участнику смертельного ДТП на ул. Сумской, водителю "Туарега" Геннадию Дронову.

После нескольких часов разбирательств, касающихся отвода следственной судьи Натальи Ефименко, ходатайство продолжили рассматривать и Дронову предоставили слово, передает "Город Х".

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"Я не собираюсь никуда убегать или оказывать влияние на свидетеля. Я не признаю своей вины. Я пересекал перекресток на четкий зеленый свет, убедившись в том, что не было никакой опасности. Я не мог видеть "Лексус", поскольку мое внимание было приковано к пешеходному переходу. Когда я уже практически пересек Сумскую, в меня въехал автомобиль "Лексус", - заявил Дронов.

Как сообщал УНИАН, 18 октября в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице.

20 октября суд взял на два месяца под стражу Зайцеву. 6 ноября подозрение в совершении ДТП объявили Дронову.