Что-то пошло не так: на Закарпатье пассажиры толкали поезд (видео)
19:44, 10 ноября 2017Происшествия
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На видео показали суровые реалии "Укрзализныци" - пассажиры вынуждены толкать поезд.
В Закарпатской области люди толкали поезд "Ивано-Франковск-Рахов", чтобы он поехал. Это момент успели даже зафиксировать на видео.
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"На Раховщине пассажиры поезда "Ивано-Франковск-Рахов" были вынуждены толкать состав, чтобы тот поехал. Вот такие суровые реалии "Укрзализныци"!" - пишет на своей странице в Facebook 0312.
Судя по сюжету, пассажиры толкали поезд, чтобы он завелся, пишут в Facebook "Железные дороги Украины".
Как сообщал УНИАН, 7 октября после 21:00 вблизи станции Новополтавка Николаевской области произошло возгорание локомотива поезда № 122 Николаев – Киев.
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