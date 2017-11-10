Что-то пошло не так: на Закарпатье пассажиры толкали поезд (видео)

В Закарпатской области люди толкали поезд "Ивано-Франковск-Рахов", чтобы он поехал. Это момент успели даже зафиксировать на видео.

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"На Раховщине пассажиры поезда "Ивано-Франковск-Рахов" были вынуждены толкать состав, чтобы тот поехал. Вот такие суровые реалии "Укрзализныци"!" - пишет на своей странице в Facebook 0312.

Судя по сюжету, пассажиры толкали поезд, чтобы он завелся, пишут в Facebook "Железные дороги Украины".

Как сообщал УНИАН, 7 октября после 21:00 вблизи станции Новополтавка Николаевской области произошло возгорание локомотива поезда № 122 Николаев – Киев.