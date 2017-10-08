Под Николаевом на ходу загорелся пассажирский поезд (фото, видео)
03:29, 08 октября 2017Происшествия
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В результате инцидента никто не пострадал, сейчас его детали выясняются.
Локомотив загорелся во время движения / фото news.pn
7 октября после 21:00 вблизи станции Новополтавка Николаевской области произошло возгорание локомотива поезда № 122 Николаев – Киев.
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"Локомотив отцепили от вагонов и вызвали пожарные машины ГСЧС, которые ликвидировали пожар", - говорится в сообщении "Укрзализныци" на ее странице в Facebook.
В результате инцидента никто не пострадал, обстоятельства выясняются. "Укрзализныця" попросила прощения у пассажиров за неудобства.
фото news.pn
Как сообщал УНИАН, ранее в Хустском районе Закарпатской области во время движения произошло возгорание в пригородном поезде Королево –Тересва.
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