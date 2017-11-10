В Украине приостановил работу еще один аэропорт из-за ложного сообщения о заминировании
16:29, 10 ноября 2017Происшествия
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В Черновцах аэропорт приостанавливал работу из-за ложного сообщения о заминировании.
Полиция не обнаружила взрывчатку / Черновцы Таймс
Международный аэропорт «Черновцы» сегодня приостанавливал работу из-за ложного сообщения о заминировании.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области, анонимный телефонный звонок о припаркованном на территории аэродрома автомобиле якобы со взрывчаткой поступил в аэропорту сегодня в 11.42.
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На место вызова были отправлены сотрудники полиции и аварийных служб. Во время мероприятий по поиску взрывчатых веществ правоохранителями были эвакуированы 30 человек.
Полиция не обнаружила взрывчатку на территории аэропорта «Черновцы». В 13.30 работа аэропорта была возобновлена.
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