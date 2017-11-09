"Решение считаю несправедливым": второй участник ДТП в Харькове прокомментировал свой арест

Участник смертельного ДТП в Харькове, водитель автомобиля Volkswagen Touareg Геннадий Дронов, которому суд определил меру пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца, не согласен с решением. Об этом он заявил после завершения судебного заседания, сообщает "Гордон".

"Решение я считаю несправедливым... Я не понимаю, почему такая несправедливость... Но что я могу сделать?" – сказал он.

Дронов отметил, что никогда не был в СИЗО. Он также пожаловался на состояние своего здоровья: "У меня есть головная боль, шея болит". Кроме того, он отметил, что дома одна останется его мать-сердечница.

Как признался Дронов журналистам, к такому исходу он был не готов – с собой не брал вещей, а в кармане из еды – одна шоколадка, пишет харьковское издание "Город Х".

Адвокат подозреваемого Сергей Перепелица заявил, что намерен обжаловать данное решение суда.

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"Сегодня-завтра будем подавать апелляцию. Во-первых, мера пресечения слишком жесткая, во-вторых, моему подзащитному надо долечиться. Конечно, Апелляционный суд загружен делами, но я думаю, что из-за резонанса наш вопрос рассмотрят быстро. Надеюсь, что на следующей неделе. Мои прогнозы 50 на 50 – либо удовлетворят, либо нет", – добавил адвокат.

Как сообщал УНИАН, суд в Харькове принял решение взять под стражу водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова - второго участника смертельного ДТП в Харькове, которое произошло 18 октября. Геннадий Дронов не признает своей вины в резонансной аварии в Харькове.