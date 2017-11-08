Суд взял под стражу второго участника ДТП в Харькове

Суд в Харькове принял решение взять под стражу водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова - второго участника смертельного ДТП в Харькове, которое произошло 18 октября.

Об этом во время заседания объявила следственная судья Киевского районного суда Харькова Наталья Ефименко, пишет Громадське.

Согласно решению суда, Дронову избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без возможности внесения залога.

Судья избрала эту меру пресечения, поскольку считает, что Дронов может давить на свидетелей или скрыться за границу Украины.

Как сообщалось, водитель "Туарега" Геннадий Дронов не признает своей вины в резонансной аварии в Харькове.

Как сообщал УНИАН, ранее сторона обвинения огласила ходатайство об избрании меры пресечения Дронову в виде содержания под стражей на 60 суток без возможности внесения залога.

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6 ноября Дронову - водителю автомобиля Volkswagen Touareg, который попал в ДТП с Lexus Елены Зайцевой, в результате чего погибли шесть пешеходов, было объявлено подозрение.

Адвокат Дронова Перепелица сообщил, что подозрение его подзащитному вручили в больнице, где он находится.

18 октября в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение Lexus 20-летней Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля Volkswagen Touareg, за рулем которого был 49-летний Дронов. После столкновения Lexus вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице.

20 октября подозреваемую Зайцеву суд арестовал на два месяца.