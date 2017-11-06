В Николаеве депутата горсовета ударил представитель фирмы-подрядчика

В Николаеве представитель фирмы-подрядчика, которая устанавливала окна в подъезде, ударил депутата Николаевского городского совета Олега Солтыса и повредил в его автомобиле зеркало заднего вида.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области, инцидент произошел 6 ноября.

Читайте также"Давай на**й отсюда": в Киеве Шкиряка хотели засунуть в мусорный бак (видео)

"Из показаний заявителя предварительно стало известно, что инцидент произошел в Центральном районе Николаева, возле дома по ул. Колодезной. Именно туда депутат прибыл по поводу жалоб местных жителей о якобы некачественном установлении в их подъезде металлопластиковых окон", - сообщили в полиции.

Во время выяснения этого вопроса у пострадавшего возник конфликт с одним из представителей фирмы-подрядчика, в ходе которого мужчина ударил заявителя.

"С места происшествия злоумышленник скрылся, а депутат обратился за помощью в полицию", - отметили в ведомстве.

По указанному адресу прибыли руководство и сотрудники следственно-оперативной группы Центрального отдела полиции. В настоящее время полицейские общаются с потерпевшим и свидетелями правонарушения, а патрульные занимаются поисками злоумышленника.

Пострадавший направлен на проведение судебно-медицинской экспертизы. Проводится проверка.