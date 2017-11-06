В Черновцах ищут водителя, который насмерть сбил студентку на пешеходном переходе (фото, видео)

В Черновцах третьи сутки ищут водителя, который насмерть сбил девушку на пешеходном переходе. Автомобиль ехал на красный сигнал светофора и даже не притормозил, когда совершил ДТП, говорится в сюжете, говорится в сюжете ТСН.

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Смертельная авария произошла на пешеходном переходе около 20:00 часов, когда 19-летняя девушка переходила дорогу на зеленый свет. Ее сбил микроавтобус, от удара девушку отбросило на несколько десятков метров. Медики, которые приехали за считанные минуты, ничем помочь не смогли – пострадавшая скончалась на месте.

Погибшая девушка – студентка Буковинского государственного медицинского универститета. В Черновцах она жила с бабушкой. Ее тело уже забрали родители, чтобы похоронить дома, на Волыни.

Изуродованный микроавтобус через полчаса патрульные нашли во дворе неподалеку от места аварии – его лобовое стекло было разбито, а капот еще горячий. То есть машину бросили буквально несколько минут до того. Правоохранители установили, что к совершению ДТП причастен 39-летний житель Черновицкой области Геннадий Валентинович Австриевский. Его ищут и просят всех, кому что-либо известно о местонахождении данного лица, сообщить удобным способом в полицию.

Австриевский имеет судимость за кражу, а весной его задержали пьяным за рулем и лишили водительских прав. Микроавтобус он за несколько часов до трагедии одолжил на сервисе, где чинил свой автомобиль. "Он близкий знакомый моего родственника, на машине ездит, водитель. Я хочу увидеть, кто перед тем, как машину дать, проверяет у человека личные документы или права. Тем более, он здесь рядом живет, знаем", - пояснил владелец автосервиса Валерий Аирини.

Смертельное ДТП активно обсуждают в соцсетях и возмущаются и поведением водителя, и тем, что аварии на проспекте случаются едва ли не каждую неделю, якобы из-за плохого освещения и несоблюдения скоростного режима. Городские власти уже пообещали установить дополнительные фонари.