"Собак усыпили, чтобы не выдали стрелка": свидетель заметил интересную деталь в районе убийства Окуевой (видео)

Журналистам удалось разыскать мужчину, который первым увидел умирающую Амину Окуеву и раненого Адама Осмаева.

Станислав живет неподалеку от места расстрела чеченской семьи. Он слышал звуки стрельбы и видел машину, по которой целил убийца, передает ТСН.

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Мужчина убежден, что к нападению тщательно готовились. Ведь в тот вечер в районе произошло нечто необычное.

"Здесь постоянно сидит стая собак, а в тот вечер их не было, на следующий вечер опять были. Я говорил полиции, что их перед терактом усыпили, чтобы они не мешали. Чтобы не выдали стрелка", - рассказал Станислав.

Как сообщал УНИАН, 30 октября автомобиль добровольцев АТО Окуевой и ее супруга Осмаева, бывшего командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева, обстреляли на железнодорожном переезде в Глевахе (Киевская область). Окуева погибла, ее муж получил ранения.

1 ноября Амину Окуеву похоронили рядом с ее командиром Исой Мунаевым.