Расстрелянную под Киевом Окуеву хоронят в Днепре (фото, видео)

Добровольца Амину Окуеву, которую два дня назад застрелили неизвестные, хоронят сегодня, 1 ноября, в Днепре.

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Кладбище с утра под усиленной охраной. Правоохранители не пускают на территорию ни один автомобиль, передает ТСН.

Прощание с добровольцем родные провели в узком семейном кругу, даже не приглашая друзей, чтобы избежать терактов.

Мать и муж Амины сейчас под усиленной охраной правоохранителей. Из-за того, что похороны держались в секрете, в СМИ появлялись сообщения о том, что они уже прошли.

Как сообщал УНИАН, вечером 30 октября автомобиль добровольцев АТО Окуевой и ее мужа, бывшего командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева обстреляли на железнодорожном переезде возле Глевахи (Киевская область). Женщина погибла. Мужчина получил ранения.

По факту убийства Окуевой зарегистрировано уголовное производство с предварительной правовой квалификацией, предусмотренной п. 11 ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное на заказ) Уголовного кодекса Украины.