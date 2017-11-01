Муж убитой Окуевой опубликовал ее посмертное фото

Муж убитой под Киевом Амины Окуевой Адам Осмаев на своей странице в Facebook опубликовал посмертное фото жены.

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"Просьба ко всем верующим молиться за Амину, сегодня мы её похоронили", - говорится в подписи к фото.

Как сообщал УНИАН, 30 октября автомобиль добровольцев АТО Окуевой и ее мужа Осмаева, бывшего командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева, обстреляли на железнодорожном переезде в Глевахе (Киевская область). Окуева погибла, ее муж получил ранения.

1 ноября Амину Окуеву похоронили рядом с ее командиром Исой Мунаевым.