Муж убитой Окуевой опубликовал ее посмертное фото

15:15, 01 ноября 2017
Общество
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Расстрелянную под Киевом Амину Окуеву похоронили сегодня, 1 ноября.

Окуеву убили под Киевом, сегодня ее похоронили / фото facebook.com/adamosmayev

Муж убитой под Киевом Амины Окуевой Адам Осмаев на своей странице в Facebook опубликовал посмертное фото жены.

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"Просьба ко всем верующим молиться за Амину, сегодня мы её похоронили", - говорится в подписи к фото.

Как сообщал УНИАН, 30 октября автомобиль добровольцев АТО Окуевой и ее мужа Осмаева, бывшего командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева, обстреляли на железнодорожном переезде в Глевахе (Киевская область). Окуева погибла, ее муж получил ранения.

1 ноября Амину Окуеву похоронили рядом с ее командиром Исой Мунаевым.

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