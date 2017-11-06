С начала года в мирных городах Украины зафиксировано почти 140 фактов использования взрывчатки - Нацполиция

За 10 месяцев 2017 года в городах, кроме населенных пунктов в зоне проведения боевых действий на востоке Украины, зафиксировано 139 фактов использования взрывчатки.

Об этом заявил начальник Национальной полиции Украины Сергей Князев во время совещания в Мариуполе с руководителями полиции и мэрами населенных пунктов шести областей по обсуждению развития программы безопасности на территории восточного и южного регионов, сообщает Департамент коммуникации ведомства.

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Кроме того, по его словам, за этот период зафиксировано 36 фактов умышленных убийств с использованием взрывчатки.

"Имеем 36 фактов умышленных убийств с использованием взрывных устройств. Это без военных потерь. Только мирное население. Это говорит о том, как мы должны изменить нашу превентивную работу и не допускать этого на территории нашего государства", - добавил Князев.