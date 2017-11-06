На Житомирщине пожарные ликвидировали возгорание двух автомобилей (фото)

Сегодня ночью в городе Коростень на Житомирщине пожарные ликвидировали возгорание сразу двух автомобилей. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, 6 ноября в 1:35 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля в Коростене.

"На месте происшествия пожарные установили, что огонь с автомобиля ВАЗ 2107 перекинулся на соседний автомобиль ГАЗ 3302, который расположен на расстоянии нескольких метров", - сообщает пресс-служба ведомства.

Огнеборцы локализовали пожар в 1:42, а ликвидировали – в 1:50. Огонь полностью уничтожил одну машину, а в другой повредил моторный отсек и кабину.

Причина пожара и сумма ущерба устанавливаются специалистами.