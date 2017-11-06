"Ни одна пуля не попала в бронежилет": Осмаев поделился деталями убийства Окуевой

Обстрел из автомата продолжался несколько секунд продолжался, пока автомобиль не ушел из зоны обстрела. В интервьюЦензор.НЕТ, которое проходило в больничной палате, Адам рассказал подробности случившегося.

"Это классическая засада была. В укромном месте, на повороте, военная такая засада. Мы переехали переезд и там Г-образный поворот, и на втором повороте внезапно началась стрельба автоматическая. Я сразу по газам... Амина рядом со мной сидела. Обстрел шел с правой стороны, он буквально несколько секунд продолжался, пока я не ушел из зоны обстрела. Но за эти несколько секунд, к сожалению, в нее попали… Машина еще какое-то расстояние проехала, а потом заглохла, потому что двигатель, судя по всему, прострелили. Я остановился, думал, начнут добивать, подойдет кто-то. Но никто так и не подошел, они оказались трусами и сбежали. Тогда я начал уже Аминой заниматься. Она была уже без сознания. Ей попала пуля в голову, раздробила череп. Я пытался, конечно, "Целлоксом", который мы всегда с собой носим, остановить кровь. Но она через какое-то время перестала подавать признаки жизни. Естественно, сразу позвонил в полицию сначала на 102, потом в скорую, и так далее", - рассказывает Осмаев.

Он отметил, что огонь из засады начали вести, еще когда машина подъезжала, а позже - в упор.

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"Выходит, что Амина собой прикрыла меня. Насколько я знаю, 5 (пуль попало в Амину). Самое плохое - это то, что в голову попали. С остальными ранениями как-то можно было еще выкарабкаться. И ни одна пуля не попала в бронежилет", - говорит Осмаев, добавив, что бронежилеты они с Аминой стали носить почти всегда после первого покушения в июне 2017.

Далее Адам рассказал о самом моменте стрельбы.

"Стекло разбилось. У меня на лице есть следы от осколков. Летело стекло, пластик от панели… Я почти сразу понял, что происходит и надавил на газ, так учат: выходить надо из зоны обстрела любыми путями. Беспрерывные очереди, несколько секунд. В секунду Калашников делает 5 выстрелов. На месте в целом где-то около 20 пуль. Значит, если был один автомат, то обстрел длился 4 секунды. 4 секунды беспрерывной стрельбы", - пояснил он.

Из своего опыта Осмаев также предполагает, что стрелок скорее всего вел огонь из позиции стоя.

"Потому что там высокая трава, кусты. Снизу - было бы сложно. Скорее всего, стоя расстреливал, поэтому точность не такая сильная, хотя и в упор практически расстреливали, но все равно пуля в меня только одна попала. Разлет большой у автомата. Когда стреляют стоя, нет устойчивости хорошей. Поэтому, какой бы хороший стрелок ни был, ему сложно стрелять в одно и то же место. К тому же, самым сложным считается попадание в движущуюся цель. Чем быстрее движется цель, тем сложнее в нее попасть. Поэтому там определенный разлет такой", - рассказал Осмаев, добавив, что они ехали со скоростью не больше 40 км/час.

На вопрос, куда в тот вечер они направлялись и могли ли их выследить, Адам ответил: "Мы, к сожалению, не могли отказаться от публичной жизни полностью. Иногда выезжали в город куда-то, на интервью, мероприятия какие-то. Старались смотреть, чтобы никто не следил. Я думаю, они как-то узнали, что примерно в этом месте мы проезжаем, и устроили засаду".

При этом он отметил, что выехали они спонтанно: "Мы хотели переехать с места, где уже почти год жили, не снимать больше жилье. Теща, мама Амины, купила там себе хатку небольшую, старую, по дешевке. Амина хотела жить на природе. И мы собирались домик отремонтировать. Не успели, меньше месяца назад купили…"

Как известно, 30 октября под Киевом на железнодорожном переезде у Глевахи из засады был расстрелян автомобиль известной четы добровольцев - чеченца и гражданина РФ Адама Осмаева и украинки, принявшей ислам и сменившей имя, Амины Окуевой. Амина погибла на месте. Адам - ранен в ногу.