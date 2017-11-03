В Одесской области из кранов течет вода с червями (фото, видео)

Жители города Арциз в Одесской области жалуются на грязную воду из кранов, в которой обнаружили червей.

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Местные рассказали, что в городе уже несколько лет есть проблема с появлением живности в воде. Однако сейчас ситуация ухудшилась. И наиболее заметной она становится после циклов прекращения и возобновления подачи воды, передает ТСН.uа.

"В нашем доме уже больше года вот такая проблема после того, как отключают и потом включают воду, - с живностью", - написала Алена Зубак, которая проживает на улице Преображенской.

Она выложила в Facebook видео червей, которые вместе с водой заполнили ее ванну. Инцидент произошел в конце октября.

Также Зубак добавила, что летом в воде обнаруживали и головастиков.

"Уже и зубы страшно чистить с этой водой... Пить покупаем, скоро и с баночками будем бегать умываться и чистить зубы", - сетует местная жительница Галина Гавриленко.

Другая местная жительница Екатерина Коваль также выложила фото с червями, которое сделала летом.

Как сообщают местные СМИ, люди неоднократно жаловались на воду и коммунальщикам, и городским властям.