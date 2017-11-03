На Херсонщине пьяный парень украл флаг Украины

В городе Берислав Херсонской области пьяный парень украл флаг Украины. Об этом пишет полиция области.

Неизвестный на площади Победы украл Государственный Флаг Украины с флагштока.

"Как сообщил в.и.о. начальника Бериславского отдела полиции Игорь Усенко, оперативники опросили жителей окрестных домов и проверили видео с камер видеонаблюдения. Была установлена личность подозреваемого, которым оказался 21-летний местный житель. Полицейские пришли по месту проживания парня и обнаружили у него в комнате похищенный флаг", - говорится в сообщении.

Парень пояснил, что той ночью он употреблял алкогольные напитки в компании друзей, потом решил снять флаг с флагштока. После чего гулял с ним по парку, потом отнес домой.

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Открыто уголовное производство по ч.1 ст.185 Уголовного кодекса Украины "Кража" (карается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет).

Ранее в Бердянске подожгли украинский флаг.