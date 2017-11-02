В Днепре 5-летняя девочка выпала из окна 10 этажа
18:45, 02 ноября 2017Происшествия
797 0
Ребенок был дома с матерью и дядей, открыв окно в детской комнате, девочка выпала из окна.
На месте происшествия работают правоохранители / фото sputnik.by
В Днепре сегодня на ул. Паникахи 5-летняя девочка погибла, выпав из окна квартиры на 10-м этаже жилого дома. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области.
Ребенок был дома с матерью и дядей. Открыв окно в детской комнате, девочка выпала из окна.
Читайте такжеВ Одессе 11-летний ребенок погиб, упав с детской качели
На месте происшествия работают правоохранители.
Полиция внесла сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (несчастный случай).
Ранее в Вышгороде шестилетняя девочка с собакой выпала с 18 этажа и погибла.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter