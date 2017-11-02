В Днепре 5-летняя девочка выпала из окна 10 этажа

В Днепре сегодня на ул. Паникахи 5-летняя девочка погибла, выпав из окна квартиры на 10-м этаже жилого дома. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области.

Ребенок был дома с матерью и дядей. Открыв окно в детской комнате, девочка выпала из окна.

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На месте происшествия работают правоохранители.

Полиция внесла сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (несчастный случай).

Ранее в Вышгороде шестилетняя девочка с собакой выпала с 18 этажа и погибла.