В Вышгороде шестилетняя девочка с собакой выпала с 18 этажа и погибла

В Киевской области 6-летняя девочка выпала с 18 этажа многоэтажки вместе со своей собакой и погибла. Об этом сообщило Главное управление Нацполиции в Киевской области на своей странице в Facebook.

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"Трагедия произошла вчера, около 20.30 часов, в г. Вышгород. От полученных телесных повреждений 6-летняя девочка умерла. В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства трагедии. О несчастном случае полиции сообщил дежурный врач бригады скорой помощи, который констатировал смерть ребенка. Предварительно установлено, что девочка самостоятельно открыла окно и высматривала мать с работы. Выпала из окна вместе со своей собакой. Дошкольные учебные заведения малолетний ребенок не посещал. Утром 39-летняя женщина поехала на работу, оставив дочь дома одну. Каждый час ей звонила", - говорится в сообщении.

Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщал УНИАН, в мае в Киевской области мужчина на глазах дочери выбросил с третьего этажа лабрадора ради мести жене.