Появилось первое фото расстрелянного автомобиля Окуевой

09:30, 31 октября 2017
Происшествия
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Судя по снимку, в автомобиль попали по меньшей мере 10 пуль.

Facebook Ротан Крымский

В сети появилось первое фото автомобиля, в котором убийцы расстреляли добровольца АТО Амину Окуеву. Снимок опубликовал на своей странице в Facebook боец АТО Ротан Крымский.

"Стрельба велась справа. Амина взяла на себя 6 пуль из АК", - сказано в подписи к фото.

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Судя по снимку, в автомобиль попали по меньшей мере 10 пуль.

Как сообщал УНИАН, 30 октября автомобиль добровольцев АТО Окуевой и ее мужа, бывшего командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева обстреляли на железнодорожном переезде возле Глеваха (Киевская область), в результате чего Окуева погибла. Осмаев ранен.

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