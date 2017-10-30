Конфликт вокруг военной части в Одессе: в ОГА настаивают на сносе забора застройщика на территории аэродрома

Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов настаивает на демонтаже установленного застройщиком забора на территории военного аэродрома «Школьный» до выяснения обстоятельств конфликта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Степанов заявил сегодня вечером на экстренном совещании, посвященном резонансному конфликту между военными и представителями торгово-развлекательного центра Citi Center, занявшего часть аэродрома «Школьный» во время строительства спортивного комплекса.

На совещании присутствовало руководство Главного управления Национальной полиции в Одесской области, военной прокуратуры Южного региона Украины, прокуратуры области, компании Citi Center, представители командного состава ВСУ, мэр Одессы Геннадий Труханов, и пр.

Степанов назвал недопустимой «форму» того, как разворачивались события 29 октября - «рано утром в воскресенье, с охранной компанией». Он подчеркнул, что, с одной стороны, есть застройщик, с другой - Вооруженные силы Украины. Он предложил до нахождения взаимопонимания между сторонами, до установления нюансов пребывания строительной техники в данном месте и проведения работ непосредственно на этом участке, демонтировать металлический забор, установленный застройщиком на территории аэродрома.

«Нужно убрать забор и установить статус-кво (возврат в состояние, исходное до конфликта – УНИАН)», - подчеркнул Степанов.

Он также добавил, что военные в настоящее время пользуются документами 1948 года, а земля должным образом за оборонным ведомством не оформлена.

Степанов обратился к Труханову с просьбой в максимально короткие сроки посодействовать в оформлении документов, чтобы закрепить землю военной части (218 га) за Минобороны. Представителей ВСУ губернатор попросил пойти на компромисс – разрешить бизнесменам на 8 месяцев установить технику на данном участке, при условии, что после строительства они вернут участку первоначальный вид.

Читайте такжеПопытка "захвата" воинской части в Одессе: на территорию завезли два автобуса силовиков (фото)

Представитель оборонного ведомства заявил, что застройщик 29 октября незаконно демонтировал и вывез в неизвестном направлении бетонный забор, который ограждал территорию аэродрома, - 56 бетонных плит. Также он сказал, что военные на протяжении нескольких лет неоднократно обращались к властям Одессы с вопросом о проектах землеустройства для оформления участков для строительства жилья для военнослужащих, однако власти эти просьбы игнорируют.

В настоящее время в Одесской области – более 130 военных городков, занимающих свыше 6 тыс. га.

Как сообщал УНИАН, 29 октября командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины заявило, что в Одессе около 40 человек в балаклавах совершили попытку рейдерского захвата имущества воинской части А3571. Позднее было заявлено, что эти граждане, представившиеся представителями торгово-развлекательного центра Citi Center, заняли часть военного аэродрома «Школьный», сославшись на разрешение Одесского горсовета. По словам начальника южного территориального юридического отдела Министерства обороны Украины Юрия Доброва, группа неизвестных с помощью строительной техники демонтировала бетонный забор и установила металлический, таким образом, они «незаконно на 20 соток изменили земельный участок» аэродрома.

В то же время советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк в эфире одного из телеканалов заявил, что неизвестные – это «обычные строители», которые в воскресенье начали работы возле военного объекта. Также он утверждает, что у застройщика есть все необходимые документы от органов местного самоуправления, а все происходящее - «обычный строительный процесс без насилия и «титушек».

Военной прокуратурой Одесского гарнизона внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований об уголовном правонарушении, по предварительной правовой квалификации ч. 2 ст. 418 УК Украины (нарушение уставных правил караульной службы, совершенное в условиях особого периода).

29 октября в аэропорту «Одесса» задержали 12 рейсов в связи конфликтом на военном аэродроме.

30 октября на пресс-конференции генеральный директор City Center Андрей Халахур заявил, что через 8 месяцев восстановят разрушенный 29 октября забор вокруг военного аэродрома «Школьный» после завершения строительства спортивного комплекса.