Попытка "захвата" воинской части в Одессе: на территорию завезли два автобуса силовиков (фото)

Воинскую часть А3571 в Одессе у школьного аэродрома взяли под усиленную охрану. На территорию завезли два автобуса силовиков, передает местный сайт 048.

Полицейские отказываются общаться со СМИ. "Строителей" на данный момент не видно.

В свою очередь, заместитель главы СБУ Андрей Левус на своей странице в Facebook сообщил, что ситуация с нападением на воинскую часть в Одессе будет рассмотрена на заседании Комитета нацбезопасности.

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Как сообщал УНИАН, 29 октября командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины заявило, что в Одессе около 40 человек в балаклавах совершили попытку рейдерского захвата имущества воинской части А3571. Позднее было заявлено, что эти граждане, представившиеся представителями торгово-развлекательного центра Citi Center, заняли часть военного аэродрома «Школьный», сославшись на разрешении Одесского горсовета. По словам начальника южного территориального юридического отдела Министерства обороны Украины Юрия Доброва, группа неизвестных с помощью строительной техники демонтировала бетонный забор и установила металлический, таким образом, они «незаконно на 20 соток изменили земельный участок» аэродрома.

В то же время советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк в эфире одного из телеканалов заявил, что неизвестные – это «обычные строители», которые в воскресенье начали работы возле военного объекта. Также он утверждает, что у застройщика есть все необходимые документы от органов местного самоуправления, а все происходящее - «обычный строительный процесс без насилия и «титушек».

Военной прокуратурой Одесского гарнизона внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований об уголовном правонарушении, по предварительной правовой квалификации ч. 2 ст. 418 УК Украины (нарушение уставных правил караульной службы, совершенное в условиях особого периода).