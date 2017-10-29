В Одессе неизвестные заняли часть военного аэродрома (видео)

В Одессе неизвестные, представившиеся представителями торгово-развлекательного центра CITI CENTER, которые сегодня совершили попытку рейдерского захвата имущества воинской части А3571, заняли часть военного аэродрома, сославшись на разрешении Одесского городского совета.

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Отмечается, что неизвестные, демонтировав часть ограждения военной части, незаконно на 20 соток «изменили земельный участок» военного аэродрома «Школьный». В частности, по словам начальника южного территориального юридического отдела Министерства обороны Украины Юрия Доброва, группа неизвестных с помощью строительной техники демонтировала бетонный забор и установила металлический.

«На вопрос к застройщикам о том, на каком основании они совершают неправомерные действия и меняют границу военного городка, они сообщили, что у них есть соответствующее решение Одесского городского совета. Но само решение они не предоставили и предложили обратиться в Национальную полицию с соответствующим запросом, на который они готовы предоставить эти решения», - сообщил Добров.

Читайте такжеПолный отжим: число рейдерских захватов агропредприятий в Украине за последний год увеличилось вдвое - СМИ

Отмечается, что Министерство обороны сейчас изучает ситуацию по поводу «незаконного захвата» территории военного аэродрома, технической зоны военного городка №10.

После получения соответствующих документов, которые стали основанием для выполнения указанных неправомерно действий, будут поданы соответствующие иски в суд, а также - обращение в правоохранительные органы в связи с тем, что произошло не только смещение границ военного городка, а и незаконная вырубка лесных насаждений. В частности, речь о деревьях, которые снесли при установке вышеназванного металлического забора.

В ведомстве акцентируют, что Минобороны будет принимать меры правового характера, а также обратится в суд и в соответствующие правоохранительные органы с целью восстановления нарушенных прав на земельный участок военного аэродрома «Школьный».

Как сообщал УНИАН, в то же время советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк в эфире одного из телеканалов заявил, что неизвестные – это «обычные строители», которые в воскресенье начали работы возле военного объекта.

Читайте такжеВ Одесской области рейдеры захватили и вывезли урожай зерна на 1 миллион гривень

«Действительно, дежурная часть получила сообщение по поводу указанных действий. Полицейские выехали на место и обнаружили, что строительные работы, о которых идет речь, проходят на прилегающих к военной части территории, то есть за ее границами», - заявил Форостяк.

Также он утверждает, что у застройщика есть все необходимые документы от органов местного самоуправления, а все происходящее - «обычный строительный процесс без насилия и «титушек».

«Мне известно, что это давний конфликт, и основанием его стало то, что земли, которые находятся за пределом ограждения воинской части, интересуют как военных, так и разных дельцов. Мне известно, что городской совет выделил часть этой земли под строительство гипермаркета», - заявил Форостяк.

Ранее командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины заявило, что сегодня утром в Одессе около 40 человек в балаклавах совершили попытку рейдерского захвата имущества воинской части А3571.

«Сегодня в Одессе около 8.45 неизвестные лица, около 40 человек в балаклавах, совершили попытку рейдерского захвата части территории военного объекта, который является собственностью Министерства обороны Украины», - заявили в командовании.

Отмечается, что неизвестные лица, которые позиционируют себя как представители торгово-развлекательного центра CITI CENTER, частично демонтировали ограждение воинской части А3571 и вывезли военное имущество в неизвестном направлении.

Сейчас на месте происшествия работают представители военной службы правопорядка, военной прокуратуры Южного региона Украины, воздушного командования «Юг» ВС ВСУ.