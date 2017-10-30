Жуткое ДТП с маршрутками под Киевом: много пострадавших, водителя пришлось вырезать из авто (фото, видео)

В понедельник утром в селе Лютеж Вышгородского района произошла масштабная авария с участием двух пассажирских маршруток. В результате ДТП пострадали 5 человек. Об этом сообщает ГУ НП Киевской области.

"ДТП случилось около восьми утра. По предварительным данным, пассажирский микроавтобус Mercedes Sprinter по неустановленным причинам выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с микроавтобусом "Богдан". В больницу с травмами госпитализировали обоих водителей и трех пассажиров", – говорится в сообщении.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции Киевщины, причины и обстоятельства происшествия выясняются. Открыто уголовное производство ч.1 ст.286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения" Уголовного Кодекса". Следственные действия продолжаются.

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По словам очевидцев, на месте также работали спасатели, которые помогали доставать травмированного водителя из покореженного "Богдана". Бойцам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям пришлось вырезать его из искореженного автобуса, сообщает в Facebook "Киев Оперативный".

Как сообщал УНИАН, на Житомирщине во время аварии один человек погиб, 8 попали в больницу. Водитель автомобиля «Мersedes Sprinter», не справившись с управлением, совершил столкновение с микроавтобусом, который двигался впереди в попутном направлении.