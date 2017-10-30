На Житомирщине во время аварии один человек погиб, 8 попали в больницу

На Житомирщине во время аварии один человек погиб, восьмеро - в больнице.

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций полиции Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, 30 октября на автодороге "Киев-Чоп" водитель автомобиля «МersedesSprinter», не справившись с управлением, совершил столкновение с микроавтобусом, который двигался впереди в попутном направлении.

В результате от полученных травм погиб пассажир «МersedesSprinter», 8 пассажиров микроавтобуса и водитель грузовика доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 6.25 на 4 км автодороги "Киев-Чоп" в селе Ивановке Житомирского района.

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"По предварительной информации, 19-летний водитель автомобиля «МersedesSprinter», двигаясь в направлении г. Житомира, не выбрал безопасной скорости движения и не справился с управлением транспортным средствам, в результате чего столкнулся с маршрутным микроавтобусом, который двигался впереди. От полученных травм на месте происшествия погиб пассажир ««Мersedes». Еще 8 человек, пассажиров микроавтобуса и водитель грузовика были доставлены в медицинские учреждения для обследования и оказания необходимой помощи",- рассказали в полиции.

Характер травм пострадавших сейчас устанавливается.

На месте происшествия работают патрульные, следственно-оперативная группа Житомирского отделения полиции и следователи отдела расследования дорожно-транспортных происшествий Следственного управления областной полиции.

Продолжается выяснение всех обстоятельств, а также лиц погибшего и пострадавших.

Предварительная правовая квалификация события - ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.