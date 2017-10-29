В сети появилось видео "захвата" воинской части в Одессе: строители толкали военных и рубили деревья

В сети опубликовано видео якобы захвата воинской части на Школьном аэродроме. По информации командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, неизвестные, представившиеся представителями торгово-развлекательного центра CITI CENTER, которые сегодня совершили попытку рейдерского захвата имущества воинской части А3571, заняли часть военного аэродрома.

На видео видно, как выталкивают военнослужащего.

Как сообщал УНИАН, ранее командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины заявило, что сегодня утром в Одессе около 40 человек в балаклавах совершили попытку рейдерского захвата имущества воинской части А3571.

В то же время советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк в эфире одного из телеканалов заявил, что неизвестные – это «обычные строители», которые в воскресенье начали работы возле военного объекта.

Министерство обороны сейчас изучает ситуацию по поводу «незаконного захвата» территории военного аэродрома, технической зоны военного городка №10. Ведомство будет принимать меры правового характера, а также обратится в суд и в соответствующие правоохранительные органы с целью восстановления нарушенных прав на земельный участок военного аэродрома «Школьный».