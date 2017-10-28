В одесском детдоме от удара током погиб подросток

В Одессе в детском доме в Киевском районе города нашли мертвым одного из воспитанников. Об этом в Facebook сообщил ведущий советник Главного Управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

Тело подростка 2003 года рождения нашли в трансформарторной подстанции на территории детского дома "Жемчужинка".

«Чтобы добраться до него спасателям, пришлось отключать подстанцию от напряжения и электросети, к сожалению, как оказалось, парень погиб от поражения электрическим током высокого напряжения», - написал Форостяк.

Отмечается, что по факту гибели подростка открыто уголовное производство, ведется досудебное расследование всех обстоятельств несчастья и выясняется каким образом он туда попал.

Как сообщал НИАН ранее, в ночь с 15 на 16 сентября в одесском детском лагере "Виктория" произошел масштабный пожар. Полностью сгорел один из деревянных корпусов лагеря. В результате пожара погибли трое детей.