Не забудьте о "Виктории": что происходит с лагерем после пожара, унесшего жизни троих детей

Печально известный городской оздоровительно-спортивный комплекс «Виктория» занимает участок почти в три гектара в престижнейшем месте Одессы – на побережье Черного моря, по улице Дача Ковалевского, 93. Еще в мае его помпезно презентовали президенту Украины Петру Порошенко. Перед главой государства, прибывшего в сопровождении мэра Геннадия Труханова, выступали детские творческие коллективы, а руководство лагеря расписывало достоинства «современного инновационного центра».

В частности, отмечалось, что в комплексе отдыхают ребята, требующие особого внимания и поддержки, в том числе, из социально-незащищенных семей, льготники, юные таланты и спортсмены: за смену – 420 человек, за год – около 5 тысяч.

Рассказывая о только-только завершившейся реконструкции, директор комплекса Петрос Саркисян подчеркнул: «Сбылась наша мечта – сегодня мы имеем лучший оздоровительный комплекс в стране, и будем стремиться к уровню «Артека»». Однако уже 15 сентября «мечта» обернулась кошмаром. Поздно вечером на территории «Виктории» произошел пожар. Вспыхнул корпус №5, в котором проживали 42 человека – муниципальный хореографический ансамбль «Адель», получивший путевки в виде поощрения за победу в международном конкурсе.

По словам очевидцев, во время пожара, в хаосе и панике детей из горящего здания выводили, в основном, худрук ансамбля Татьяна Егорова и двое подростков – 13-летний спортсмен Максим Тихончук и 16-летняя танцовщица «Адели» Екатерина Ной. Из-за стремительно распространившегося огня детям даже пришлось прыгать со второго этажа горящего здания… Несмотря на то, что, согласно данным Главного управления ГСЧС в Одесской области, сообщение о пожаре поступило в 23.34 и на место ЧП спасатели прибыли за считанные минуты, одно двухэтажное деревянное строение уже было не спасти. Только позже выяснилось, что, рухнув, конструкция погребла под собой троих воспитанниц «Адели» - Настю Кулинич, Соню Мазур и Снежану Арпентий. Еще три ребенка были госпитализированы.

Старт расследования

После трагедии мэр Одессы Геннадий Труханов отстранил от занимаемых должностей нескольких чиновников (правда, не всех, кто, так или иначе причастен к объекту, на котором произошло ЧП), а представители прокуратуры и полиции заверили, что проведут тщательное расследование и все виновные понесут наказание.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, под надзором данного ведомства в настоящее время расследуется три уголовных производства, связанных с нарушениями закона, следствием которых стали трагические события. Два из них в работе регионального главка Нацполиции, одно – областной прокуратуры. В общей сложности задействовано более 30 следователей, оперативников полиции и прокуроров.

«Цель – воссоздание хронологии событий, установка, сбор и закрепление доказательной базы, определение степени ответственности должностных лиц, как оздоровительного комплекса, так и органов государственной власти, контролирующих органов, субъектов хозяйствования, которые осуществляли строительство и обустройство сооружений, преступные действия или бездействие которых привели к таким непоправимым последствиям», - подчеркнули в пресс-службе.

По состоянию на конец октября допрошены 300 человек – дети, родители, работники ГСЧС, скорой помощи и пр. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 270 УК Украины (нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель троих детей) назначено и продолжаются 29 экспертиз. В частности, судебно-медицинские, молекулярно-генетические, экспертизы нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов, электротехнические, пожарно-техническая, строительно-техническая и др.

В свою очередь, родители детей, отдыхавших в «Виктории» и представители гражданского общества на встрече с главой ОГА Максимом Степановым настояли на создании общественной комиссии по расследованию причин пожара. Не дожидаясь официальных результатов расследования, неравнодушные граждане проводят собственное. О выводах, к которым пришла комиссия, УНИАН рассказал один из ее членов, эксперт «Группы 2 мая», проводившей пожарно-техническую экспертизу причин возгорания в Доме профсоюзов в 2014 году, Владислав Балинский.

Высокая пожарная опасность

По его словам, группа одесситов провела инспектирование лагеря, и представители общественности пришли к выводу: нарушения, по их словам, были допущены изначально – еще во время реконструкции. А, взможно, еще при проектировании, на этапе которого требовалось заложить горючестойкость сооружения. Последняя должна соответствовать государственным строительным нормам, применяемым при возведении оздоровительных учреждений. Однако, как оказалось, материал (сосновый, еловый кругляк), из которого построили четыре однотипных деревянных сруба (один из них и сгорел 15 сентября), к использованию в детских спальных помещениях не допустим – сухой сосновый брусок, нагревшись до 300 градусов, загорается за минуту.

По идее, не допустить возгорания должна специальная пропитка, которой обрабатывается древесина. Ответ о том, была ли сделана такая пропитка противогорючим составом (методом адгезии под давлением) и была ли она проведена без нарушений, должна дать соответствующая экспертиза. «При визуальном осмотре мною обнаружены лишь следы поверхностного нанесения такого состава, а внутренние наличники, и прочие элементы конструкции, вероятно, вообще не обрабатывались», - говорит Балинский.

Более того, деревянные срубы, согласно выводам инсекторов-общественников, были покрыты пожароопасными материалами типа олифы или лакокраски. При этом экспертиза, которую сотрудники ГСЧС проводили до злополучного пожара (23 июня), почему-то показала соблюдение необходимых норм…

По словам заместителя начальника ГУ ГСЧС в Одесской области Михаила Вовка, одна из основных причин трагедии – неисправность автоматической пожарной сигнализации. В 2016 году она была на объекте смонтирована в соответствии со строительными нормами, но по какой-то причине не обслуживалась специализированной организацией. Кроме того, она не сработала в ночь трагедии и сейчас проверяется версия ее отключения персоналом.

И еще один фактор, названный в ГСЧС вероятной причиной возгорания – «аварийная работа электроприборов». Мол, в комнате худрука «Адели» Татьяны Егоровой, которая проживала со своими воспитанниками в сгоревшем корпусе, был без присмотра оставлен включенный кипятильник.

Впрочем, Владислав Балинский считает, что это не имеет никакого отношения к сути вопроса. Ведь, что касается сигнализации, от момента вызова спасателей до их приезда прошло 6 минут, а за это время провести полную эвакуацию людей проблематично. «Поэтому здесь вопрос даже не в работоспособности сигнализации, а в том, почему устройство такого типа было изначально заложено? При таких показаниях горючести материала необходимо активное пожаротушение. То есть, не включение сирены, а автоматическое включение разбрызгивателей, которые при малейшем возгорании начинают тушить пламя», - говорит эксперт.

Версия же с кипятильником и вовсе, по его словам, не выдерживает никакой критики. «В комнате – всего одна розетка, и при пожаре в ее обойме должна была остаться вилка этого электроприбора – железо-то не горит. Следственные органы должны были осуществить простую процедуру - правильно оформить изъятие остатков. Тем более, что, при их наличии, можно легко доказать факт самого включения в розетку. Тогда это – улика, которой, насколько мне известно, пока нет. То есть, либо процессуальное оформление не сделано, либо включенного кипятильника не было», - говорит Балинский.

О проблемах знали, но не исправили?

К слову, дети из «Виктории» задолго до сентябрьской трагедии жаловались, что не могли толком включить ни чайник, ни поставить мобильный телефон на зарядку – по их словам, проводка искрила, а вода в душевой иногда била током… К сожалению, была ли хоть какая-то реакция администрации лагеря на эти жалобы, сейчас неизвестно – документально это незафиксировано, что не удивительно, если учесть, что оздоровительный комплекс, введенный в строй после глобальной перестройки в июне 2016 года, официально в эксплуатацию… так и не был сдан.

Об этом, по словам Владислава Балинского, уместно задавать вопросы руководству департамента образования горсовета, направлявшего на оздоровление смену за сменой. «Поскольку здания не были сданы в эксплуатацию, то профильный департамент попросту не должен был туда отправлять детей... Сразу после трагедии его руководитель Елена Буйневич написала заявление об уходе по собственному желанию, но ей бумагу не подписали. Сейчас она фактически продолжает исполнять свои обязанности», - констатирует эксперт.

Между тем, в рамках расследования факта ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами органов местного самоуправления и сотрудниками Киевского РО ГСЧС Украины в Одесской области (ч. 2 ст. 367 УК Украины) областная прокуратура имеет претензии к другой чиновнице – о подозрении сообщено бывшему заместителю мэра Одессы Зинаиде Цвиринько, которая была уволена через несколько дней после трагедии – 19 сентября.

Дело в том, что во время следствия было установлено: работники регионального главка ГСЧС неоднократно указывали (вносили предписания) на необходимость устранения в лагере нарушений. Но соответствующие меры так и не были приняты. По словам прокурора Одесской области Олега Жученко, в частности, вице-мэр Зинаида Цвиринько, отвечающая за работу департамента образования и науки горсовета, зная о проблемах с пожарной безопасностью в лагере, не приняла мер по заключению договоров на обслуживание высокотехнологичных современных систем пожаротушения, а также способствовала заселению детей в комплекс, который фактически не был готов к эксплуатации.

В суде представитель прокуратуры настаивал на мере пресечения в виде домашнего ареста для нее, но пенсионерку отпустили под личное обязательство.

Еще одной ответственной за противопожарную безопасность (с января 2017 года), кто «недобросовестно выполнял свои обязанности», стала 23-летняя воспитательница Наталья Янчик. Сама девушка утверждает, что еще за месяц до трагедии подала заявление об уходе, но руководство его якобы не приняло и отказалось отдавать трудовую книжку. Тем не менее, Янчик перестала выходить на работу – девушка готовилась к своей свадьбе, которая состоялась бы 22 сентября, не попади невеста в следственный изолятор.

Суд отпустил Наталью Янчик под поручительство народных депутатов Мустафы Найема и Григория Шверка, посчитавших, что из молодой женщины хотят сделать «стрелочника». Тут, впрочем, трудно не согласиться, поскольку специалистом в вопросе пожарной безопасности воспитательница явно не была. А возложение на нее таких функций – формальность.

«Все так делают»

А вот к третьему подозреваемому, который до сих пор находится в СИЗО – директору «Виктории» Петросу Саркисяну – вопросов и у общественных активистов, и у правоохранителей, по идее, должно быть гораздо больше. К примеру, случайно ли так получилось, что во время реконструкции «Виктории» он обзавелся дорогостоящей иномаркой, а его ближайший родственник в этот же период – симпатичным 3-этажным отелем? Особенно, если учесть, что это частное строение возведено по схожему с лагерем принципу – в виде сруба.

Или о том, действительно ли в детском лагере проходили совсем не детские мероприятия? О том, что отдохнуть в «Викторию» приезжали «не последние в городе люди», в эфире одного из местных телеканалов рассказал некий Александр Качалка, который, по его собственным словам, числился в «Виктории» поваром.

В подтверждение его слов известный в городе общественник, эксперт «Группы 2 мая», Владислав Сердюк обнародовал штатные расписания детского лагеря за март и сентябрь текущего года. В одном из них, в частности, значатся весьма «экзотические» для данного заведения специалисты. Например – официант и медсестра по массажу. «Может кто-то из родителей подтвердит, что детям делали массажи? Также в перечне – 7 уборщиков служебных помещений, хотя, по нашей информации, убирали сами дети», - говорит Сердюк.

Кроме того, фактическое количество сотрудников «Виктории» от указанного в документах значительно отличалось. Так, по штату в лагере должно было работать 5 дворников, а по факту был 1, числились 8 сторожей (охранников) – а на работе видели троих или четверых. «Зато на «жирных» должностях, таких, как завстоловой, были родственники директора», - отмечает Сердюк.

Отдельно стоит отметить, что во время пожара в «Виктории» находилось 150 детей и 62 сотрудника лагеря, которые, по странному стечению обстоятельств, в момент возгорания все находились на некой «планерке»...

Кто так строит?

В целом, по мнению членов общественной комиссии, неважно, что именно послужило причиной возгорания 15 сентября. Поскольку главное здесь в другом – рано или поздно пожар в лагере с печальными последствиями мог бы произойти по любой другой причине. Это, считают общественники, было лишь вопросом времени.

Как известно, реконструкция «Виктории» началась в 2015 году. В том числе, был проведен капремонт основного 3-этажного корпуса, снесено шесть старых 1-этажных зданий и построены четыре 2-этажных спальных корпуса из деревянного сруба, которые были «оснащены новой мебелью, технологическим оборудованием». В целом, стоимость работ составила 70,5 млн гривен. Из них 11,1 млн гривен потребовалось только на установку автоматической пожарной сигнализации, которая, как известно, не сработала.

В пресс-службе прокуратуры отмечают, что в настоящее время ведется расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 366 УК Украины, в ходе которого изучается вопрос о действиях должностных лиц предприятий, генеральных подрядчиков и других субподрядных организаций, выполнявших работы по возведению деревянных зданий «Виктории». Во время обысков изъята документация за 2015 – 2017 годы по проведению ремонтно-строительных работ на объекте. Сейчас продолжается анализ и осмотр изъятых материалов.

«Нужно рассматривать причастность на всех уровнях, включая руководство Одессы, - считает Владислав Балинский. – Дело в том, что строительство - очень коррупционная сфера, во всей Украине. У нас действуют особо циничные схемы, с привлечением чиновников, фиктивностью проведения тендеров… ЧП в «Виктории» - лакмусовая бумажка того, что происходит в городе, и «рвануть» может, где угодно».

На сегодня «Виктория» закрыта. В конце сентября Приморский районный суд города, в рамках уголовного производства, открытого в связи с нарушением установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшим гибель людей, наложил арест на все 18 зданий и сооружений детского лагеря. Пока идет следствие, люди продолжают нести к импровизированному мемориалу возле «Виктории» цветы и мягкие игрушки.

Наблюдая за этим, хочется верить, что наказание для всех виновных в трагедии станет неотвратимым. Иначе такие ЧП будут повторяться.

Лариса Козовая, Одесса