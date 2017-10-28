В Киеве произошла стрельба в ресторане, есть раненый (фото)

В Киеве во время конфликта в ресторане из огнестрельного оружия ранен мужчина. Как сообщает в Facebook Отдел коммуникации полиции Киева, в 19.37 на линию 102 поступила информация о том, что в ресторане по ул. Евгения Коновальца в Печерском районе возник конфликт между четырьмя неизвестными.

«В разгар мужчина кавказской внешности достал оружие и выстрелил. В результате пострадавший получил огнестрельное ранение в голову: он в тяжелом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение», - отметили в полиции.

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Злоумышленники убежали.

На месте работает следственно-оперативная группа, правоохранители общаются со свидетелями и очевидцами. Оперативники разыскивают подозреваемых.

Как сообщают Вартови. Эспрессо, со слов свидетелей, нападавших было трое - мужчины кавказской внешности. Сообщается, что один постарше с сединой, двое молодых. Скрылись в неизвестном направлении. Также свидетели предполагают, что стреляли из боевого оружия, а именно - из пистолета Макарова.

Как сообщал УНИАН ранее, в Харьковской области неизвестный из огнестрельного оружия ранил трех мужчин.

По данным полиции, около 2.00 потерпевшие находились в городе Первомайский возле торговых киосков, где по неустановленным причинам неизвестный произвел в их направлении выстрелы из оружия. 18-летний парень получил повреждения в виде непроникаючої огнестрельной раны грудной клетки и огнестрельное рану бедра. Он был госпитализирован в хирургическое отделение больницы.